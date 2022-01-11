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Фондовые биржи АТР закрыли торги 10 января разнонаправленно
11:52 10.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги без единой динамики, в то время как инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США, чтобы оценить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов, в лидерах - китайские площадки.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 35793,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2467,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,08%, до 23746,54 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,95%, до 2926,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,08%, до 7447,1 пункта. Японский Nikkei 225 по итогам пятницы также снизился, но незначительно - на 0,03%, до 28478,56 пункта.
Инвесторы по всему миру следят за монетарной политикой центробанков, которые в декабре дали понять, что период беспрецедентных финансовых вливаний закончен и настало время не только сворачивания программ выкупа активов, но и повышения учётных ставок.
В конце января пройдет заседание ФРС США, которая обсуждала на предыдущем собрании, что может повысить эту ставку раньше, чем планировалось, так как инфляционное давление остается повышенным. Опубликованный протокол декабрьского заседания Федрезерва в итоге привел к волатильности на мировых рынках, в том числе на азиатских.
Данные инфляции в США за прошлый год будут опубликованы в среду, 12 января. Аналитики прогнозируют её дальнейшее ускорение - до 7% с 6,8% годовых по итогам ноября. Таким образом, инфляция может еще сильнее приблизиться к рекорду середины 1982 года, когда она составляла 7,2%, и сподвигнуть на ужесточение кредитно-денежной политики.
"ФРС США должна быть осторожной при ужесточении политики. Это не должно происходить слишком быстро, иначе это может привести к нарушению восстановления экономики и новой истерике", - отметила старший экономист AMP Capital Investors Диана Мусина (Diana Mousina), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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