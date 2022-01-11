Американские фондовые индексы 7 января снизились на 0,01-1%

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу снижением на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 249 тыс., а не на 210 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,2% в ноябре.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в декабре на 450 тыс. Безработица, по их ожиданиям, должна была снизиться до 4,1%.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8%. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, пишет MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора. "Я бы предпочла, чтобы мы постепенно корректировали ставку и приступили к сокращению баланса раньше, чем сделали в предыдущем цикле", - сказала она.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 4,81 пункта (0,01%) и составил 36231,66 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 19,02 пункта (0,41%) - до 4677,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 144,96 пункта (0,96%) и составил 14935,90 пункта.

За неделю Dow Jones опустился на 0,3%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq Composite - на 4,5%, при этом недельное падение последнего стало максимальным с февраля.

Акции GameStop Corp (NYSE:GME). выросли на 7,3% на сообщении газеты The Wall Street Journal, что владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники планирует выйти на рынки криптовалют и невзаимозаменяемых токенов.

Акции ритейлера Boot Barn Holdings Inc. подорожали на 0,6% на фоне публикации предварительных финансовых показателей за третий финансовый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг биофармацевтической CinCor Pharma Inc. не изменилась по итогам дебютных торгов. Компания разместила акции по цене $16 за бумагу, что соответствует середине диапазона в $15-17 за бумагу.