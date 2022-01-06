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Фондовые индексы США 5 января снизились на фоне опасений повышения ставки ФРС
07:55 06.01.2022 |
Основные фондовые индексы США в среду снизились, поскольку инвесторы опасались, что Федеральная резервная система в ответ на ускорение инфляции будет осуществлять более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее.
Рыночная динамика конца 2021 года по большей части осталась неизменной в новом году, однако перспектива более высоких процентных ставок и ускоренного сокращения портфеля активов ФРС омрачила настрой инвесторов.
Согласно опубликованным в среду протоколам декабрьского заседания ФРС, руководители центрального банка могут принять решение о повышении ставок уже в марте. Фондовый рынок отметился масштабным снижением после выхода протоколов, тогда как доходность американских гособлигаций выросла до максимума с начала апреля прошлого года.
S&P 500 снизился на 92,96 пункта, или на 1,9%, до 4700,58 пункта, после того, как накануне снизился с рекордного максимума. Dow Jones Industrial Average, который во вторник достиг рекордного максимума, потерял 392,54 пункта, или 1,1%, достигнув 36407,11 пункта.
Nasdaq Composite упал на 522,54 пункта, или на 3,3%, до 15100,17 пункта, что стало самым значительным однодневным процентным падением с февраля 2021 года. Первые три дня нового года стали для индекса наихудшими с 2008 года.
Доходность 2-летних гособлигаций США, которая зачастую растет, когда инвесторы ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, достигла максимума с февраля 2020 года, тогда как доходность 10-летних бумаг выросла до 1,7%, максимума с апреля 2021 года.
"Если ФРС действительно будет действовать гораздо более стремительно, что рынок столкнется с более серьезным препятствием для роста, чем ожидалось в конце 2021 года", - сказала главный стратег-аналитик Principal Global Investors Сима Шах.
Инвесторы готовятся к волатильности в 2022 году, внимательно наблюдая за перебоями в цепочках поставок, потенциальным повышением ставок и замедлением роста корпоративной прибыли.
"Участники рынка ожидали повышения ставок в текущем году, и эта тема обсуждалась, однако неожиданностью стало то, что в ФРС уже заговорили о возможном сокращении своего портфеля активов, причем одновременно с первым повышением ставок", - отметил Крис Закарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.
"Мы ожидаем естественного ослабления роста в течение этого года. По мере изъятия денежно-кредитной и налогово-бюджетной поддержки рынкам придется все больше полагаться на себя, - пояснил Хани Редха, портфельный управляющий в PineBridge Investments. - Решение центробанков действовать - это не катастрофа, но это создаст определенные проблемы".
Кроме того, согласно опубликованным в среду данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 807 000, существенно выше ожидаемых 375 000.
Stoxx Europe 600 подрос менее чем на 0,1%, до рекордного максимума. В Азии торги акциями завершились в основном в минусе: Shanghai Composite упал на 1%, а Nikkei 225 поднялся на 0,1%.
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