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Азиатские биржи 5 января закрыли торги в явном минусе
13:31 05.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в явном минусе, во многом следуя за американскими индикаторами, кроме японского Nikkei 225, который продолжает опережать своих "коллег", навёрстывая упущенное за новогодние праздники, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,02%, до 3595,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,74%, до 2483,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,64%, до 22907,25 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,18%, достигнув 2953,97 пункта; австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,32%, до 7565,8 пункта, а японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 29332,16 пункта.
С начала года азиатские индексы в основном росли. Но опасения вокруг коронавируса вновь выходят на арену ни финансовых рынках мира, в том числе и в Азии. Так, ранее в среду глава администрации Гонконга сообщил, что город находится на грани новой вспышки заболеваемости ковидом.
При этом японская биржа была закрыта с 31 декабря по 3 января, и местный индекс продолжает расти вопреки общим настроениям, пытаясь скомпенсировать получившееся отставание. Так, и накануне он прибавил 1,77%.
Инвесторы в Азии, где достаточно компаний из сферы высоких технологий, также отреагировали и на динамику американских торгов, где накануне профильный индекс NASDAQ упал на 1,3%, что и дополнительно отразилось на настроениях азиатских трейдеров сегодня.
Аналитики указывают также на ожидания изменений монетарной политики от Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Один из более "голубиных" членов ФРС, Нил Кашкари, заявил, что поддерживает два повышения учётной ставки в этом году. Это может означать, что если заложить три повышения ставки, то этого может быть недостаточно", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).
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