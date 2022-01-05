Индекс DJIA 4 января установил новый рекорд

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average во вторник достиг уже второго рекордного максимума закрытия с начала 2022 года. При этом падение акций технологических компаний оказывало давление на рынок.

Бумаги компаний в чувствительных к состоянию экономики секторах, в частности, энергетическом, финансовом и производственном, отметились ростом, тогда как инвесторы сосредоточились на данных по производству и занятости в США, а также на растущей доходности долгосрочных американских гособлигаций.

Тем временем падение бумаг технологических компаний тянуло вниз индексы S&P 500 и Nasdaq Composite.

S&P 500 снизился на 3,02 пункта, или на 0,1%, до 4793,54 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 214,59 пункта, или на 0,6%, до 36799,65 пункта. Nasdaq Composite снизился на 210,08 пункта, или на 1,3%, до 15622,72 пункта.

Результаты опроса компаний в производственном секторе США показали, что ситуация с перебоями в цепочках поставок могла начать улучшаться. Другой отчет, опубликованный во вторник, показал, что число увольняющихся американцев в ноябре достигло нового максимума, тогда как число вакансий осталось вблизи рекордных уровней.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,666% с 1,628%.

Инвесторы тем временем продолжают оценивать данные о распространении коронавирусного омикрон-штамма. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания в США достигло рекордного уровня, а число госпитализаций растет, но остается ниже прежних пиковых значений.

"Доказательства того, что омикрон-штамм вызывает гораздо менее тяжелое течение заболевания, все множатся. То, что доминирующим становится вирулентный, но мягкий вариант, - это действительно большой шаг к окончанию пандемии", - сказал Джеймс Этей, инвестиционный менеджер компании Abrdn.

"Более легкая переносимость омикрон-штамма и, следовательно, меньшая угроза сбоев и карантинных мер - все это должно напрямую повлиять на ожидания относительно корпоративной прибыли", - добавил он.

Внимание участников рынка также сосредоточено на очередном сезоне отчетности, который наберет обороты на следующей неделе с выходом финансовых результатов крупных финансовых компаний.

Согласно подсчетам аналитиков, прибыль компаний в составе S&P 500 в 4-м квартале увеличилась на 22,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Инвесторы также будут анализировать потенциальное влияние нового штамма коронавируса на бизнес.

Нефтяные цены росли после того, как члены ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в надежде на то, что мировой всплеск заболеваемости COVID-19 не приведет к давлению на спрос так же, как это было при предыдущих волнах. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,3%, до 80 долларов.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, достигнув рекордного уровня закытия.

В Азии основные биржевые индексы двигались разнонаправленно. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,2% после того, как свежие данные показали, что, несмотря на оживление производственной активности, китайский экспорт в прошлом месяце практически не изменился из-за низкого спроса за рубежом. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, так как ослабление иены привлекло инвесторов на местный фондовый рынок.