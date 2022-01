Фондовые рынки АТР 4 января меняются без единой динамики, японский и австралийский индексы уверенно растут

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Биржи Японии, Австралии и материкового Китая начали работу впервые в новом году. Японский Nikkei к 8:10 EET вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 1,8%. В то же время шанхайский Shanghai Composite снижается на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2% и гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Распространение COVID-19 по-прежнему оказывает негативное влияние на настрой инвесторов. И хотя уровни заболеваемости в азиатских странах меньше, чем в США и некоторых странах Европы, беспокойство по поводу неизбежной вспышки заболеваемости новым штаммом "омикрон" растет, поскольку появляется все больше случаев.

Подъем американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 до рекордных максимумов по итогам первой сессии 2022 года, тем не менее, служит для инвесторов положительным фактором.

"В то время как настроение может быть приподнято благодаря оптимизму на Уолл-стрит, участники рынка (в Азии - прим. ИФ) в целом более осторожны к риску", - отметил рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Среди компонентов Nikkei в лидеры роста выходят акции основных японских автопроизводителей Toyota Motor Corp. (+6,1%), Nissan Motor Co. Ltd. (+6,3%) и Mazda Motor Corp. (+5,7%). Значительно растут в цене также бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (+1,3%) и производителя электроники Sony Group Corp. (+3,6%).

Оптимизм на японском рынке также обеспечен ожиданием экономического восстановления в 2022 году. Опрос японского информационного агентства Kyodo News показал, что 84% японских компаний ожидают роста экономики в новом году, основной движущей силой которого будет восстановление потребления. Опрос проводился среди 106 крупнейших компаний Японии.

В австралийском S&P/ASX 200 в лидерах подъема находятся преимущественно акции добывающих компаний: Pilbara Minerals Ltd. (+10%), Lynas Rare Earths Ltd. (+9%), Allkem Ltd. (+7,4%) и Whitehaven Coal Ltd. (+5,8%).

В гонконгском Hang Seng среди лидеров падения акции интернет компании JD.com Inc. (-2,1%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,8%). Среди компонентов южнокорейского Kospi больше всего дешевеют бумаги автопроизводителя SsangYong Motor Co. Ltd. (-19,2%) и производителя косметики Tonymoly Co. Ltd. (-9,5%).