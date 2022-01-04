Рынок акций США 3 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,68%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, нефти и газа и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,68%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,64%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,20%.

Американские индексы начинают год ростом, который поддерживает оптимизм инвесторов относительно перспектив мировой экономики. В то же время аналитики предупреждают, что ситуация с инфляцией, а также эпидемиологическая обстановка оставляют неопределенность.

"Этот год будет немного хуже, чем 2021-й. Три главных вопроса, с которыми мы закончили год, это "омикрон", инфляция и сбои в поставках, а также решения Федрезерва", - считает руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Она полагает, что в этом году индексы могут показать двухзначный рост, но не более чем на 20%.

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Компания Tesla сообщила о рекордных продажах за прошлый год - 936,2 тысячи электромобилей. Это в два раза превышает показатель 2020 года. А только в прошедшем квартале показатель достиг исторического максимума в 308,6 тысячи машин. Акции Tesla дорожают почти на 10%.