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Азиатские биржи закрыли торги 30 декабря преимущественно ростом
12:11 30.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом на сохранении "легкого оптимизма" инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,62%, до 3619,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,91%, до 2517,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 23112,01 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,05%, до 7513,4 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился 0,52%, достигнув 2977,65 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 28791,71 пункта.
Объем торгов на рынках по-прежнему снижен ввиду предпраздничных дней, но настроения в целом остаются оптимистичными. Инвесторы продолжают оценивать, как ситуация с новым коронавирусом скажется на мировой экономике, и пока эти оценки - позитивные. Штамм "омикрон", как показали исследования, не опаснее, чем другие.
"Рынки цепляются за легкий оптимизм, пока сфера здравоохранения балансируется", - отметил аналитик Mizuho Bank Тань Бунь Хен (Tan Boon Heng), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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