Фондовые биржи АТР 29 декабря закрылись преимущественно снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением котировок, инвесторы продолжают оценивать эпидемиологическую обстановку в отсутствие иных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,91%, до 3597 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 2494,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,83%, до 23086,54 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился 0,89%, достигнув 2993,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, до 28906,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 при этом подскочил на 1,21%, до 7509,8 пункта, компенсируя отставание, накопленное за рождественские каникулы.

Объем торгов в праздничные дни остается сниженным, а новостной фон нейтральным. Под конец года инвесторы оценивают перспективы развития экономики в условиях распространения коронавируса. В целом эпидемиологическая обстановка остается стабильной, люди продолжают вакцинироваться.

Периодически возникающие новые штаммы провоцируют переполох на рынках, так как инвесторы начинают опасаться, что экономическая активность снизится в случае ужесточения ограничительных мер. Кроме того, к концу года во многих странах продолжает наблюдаться всплеск инфляции, который теперь мировым центробанкам необходимо обуздать.

"В более широком смысле, независимо от появления новых штаммов коронавируса, процесс выхода из COVID-туннеля чреват тем, что в его конце больше тепла и перегрева нежели света", - отметил аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.