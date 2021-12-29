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Фондовые биржи АТР 29 декабря закрылись преимущественно снижением
08:10 29.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением котировок, инвесторы продолжают оценивать эпидемиологическую обстановку в отсутствие иных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,91%, до 3597 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,81%, до 2494,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,83%, до 23086,54 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился 0,89%, достигнув 2993,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, до 28906,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 при этом подскочил на 1,21%, до 7509,8 пункта, компенсируя отставание, накопленное за рождественские каникулы.
Объем торгов в праздничные дни остается сниженным, а новостной фон нейтральным. Под конец года инвесторы оценивают перспективы развития экономики в условиях распространения коронавируса. В целом эпидемиологическая обстановка остается стабильной, люди продолжают вакцинироваться.
Периодически возникающие новые штаммы провоцируют переполох на рынках, так как инвесторы начинают опасаться, что экономическая активность снизится в случае ужесточения ограничительных мер. Кроме того, к концу года во многих странах продолжает наблюдаться всплеск инфляции, который теперь мировым центробанкам необходимо обуздать.
"В более широком смысле, независимо от появления новых штаммов коронавируса, процесс выхода из COVID-туннеля чреват тем, что в его конце больше тепла и перегрева нежели света", - отметил аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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