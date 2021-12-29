Фондовые индексы США 28 декабря закрылись разнонаправленно

Американские фондовые индексы колебались во вторник и завершили торги разнонаправленно. В понедельник S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне на фоне низкой ликвидности в последнюю неделю года.

S&P 500, который в понедельник вырос на 1,4%, в течение дня чередовал небольшой рост с небольшим снижением и в начале сессии достиг нового внутридневного максимума. В результате индекс потерял 4,84 пункта, или 0,1%, закрывшись на отметке 4786,35. Dow Jones Industrial Average вырос на 95,83 пункта, или 0,3%, до 36398,21. Nasdaq Composite упал на 89,5 пункта, или 0,6%, до 15781,72.

В последние недели фондовые рынки пострадали от распространения омикрон-штамма коронавируса. Власти различных стран по всему миру ввели ограничения в попытке сдержать вирус. Между тем свежие исследования показали, что этот вариант коронавируса, судя по всему, вызывает менее тяжелое течение болезни и несет более низкий риск госпитализации.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократили рекомендуемый период изоляции для некоторых людей, сдавших положительный тест на коронавирус, с целью минимизировать экономический ущерб. Однако многие экономисты понизили прогнозы по экономическому росту на 1-й квартал 2022 года.

"На рынках присутствует уверенность в том, что омикрон-штамм не сможет подорвать экономическое восстановление, - отмечает Антонио Кавареро, директор по инвестициям Generali Insurance Asset Management. - Пока мы не видим сокращения рисковых позиций". По его словам, отчасти это связано со снижением ликвидности из-за сокращения числа работающих на праздниках.

Фондовые инвесторы также выигрывают от "рождественского ралли": американские индексы обычно повышаются в последние пять сессий года и в первые две сессии нового года. Как правило, такое ралли происходит в конце четырех из каждых пяти лет, согласно "Альманаху фондового трейдера".

"Это связано с тем, что трейдеры начинают расставлять позиции, - объясняет Джеффри Майерс, консультант Market Securities. - Люди читают различные прогнозы на 2022 год и строят на него планы".

Правительства и консультанты по вопросам политики стали проводить более мягкую политику в отношении быстро распространяющегося омикрон-штамма Covid-19, сокращая время карантина и в некоторых случаях отказываясь от общественных ограничений в попытке сохранить рост экономики.

Сокращение срока карантина является позитивным сигналом для инвесторов, мотивируя их заглядывать дальше волны омикрон-штамма, говорит Дэвид Коток, инвестиционный директор Cumberland Advisors. При этом он отмечает, что такое решение повышает риск появления новых мутаций коронавируса, что позволит ему продолжать распространяться, подрывая экономический рост.

"Ничего еще не закончилось, а рынки хотят праздновать окончание пандемии, - говорит Коток. - Вирусу же безразлично, чего хотят рынки".

Цены на нефть во вторник выросли. Фьючерсы на Brent подорожали на 0,4% до 78,94 доллара за баррель.

Доходность 10-летних гособлигаций США осталась на уровне 1,480%.

В США во вторник были опубликованы свежие данные по жилищному рынку, а именно индексы цен на жилье для мегаполисов S&P/Case-Shiller. Они показали, что рост цен на жилье в октябре замедлился.

Биткоин упал примерно на 6,3% по сравнению с вечером понедельника, до 47 794 доллара США. Последние пять дней эта криптовалюта колебалась возле отметки 50 000 долларов.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%.

В Азии большинство основных биржевых индексов выросли. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,2%, а японский Nikkei 225 вырос на 1,4%.