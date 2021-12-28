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Фондовые биржи АТР 28 декабря закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит
11:46 28.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника ростом, инвесторы обратили внимание на динамику американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 3630,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 2514,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 23280,56 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,69%, достигая 3020,24 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,37%, до 29069,16 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 закрыт из-за выходного дня. По итогам последних проводившихся торгов, в пятницу, он вырос на 0,44%, до 7420,33 пункта.
Пока в мире продолжаются рождественские и новогодние праздники, значимых факторов, которые могли бы оказать влияние на динамику бирж, особо нет. Настроения остаются спокойными, рост американских рынков в понедельник сподвиг к росту и азиатские биржи.
"Инвесторы спокойно покупают акции после ралли в США. Хотя они обеспокоены ситуацией с "омикроном", они в то же время ожидают восстановления экономики в следующем году", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Chibagin Asset Management Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).
Также участники торгов обратили внимание на новости строительного сектора в Китае. Evergrande заявил, что строительство возобновилось более чем на 90% приостановленных проектов, и в декабре будет сдано 39 тысяч домов.
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