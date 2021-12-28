Финансовые новости
- |
- 28.12.21
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржевые индексы США 27 декабря показали уверенный рост, S&P 500 побил очередной рекорд
07:05 28.12.2021 |
Биржевые индексы США уверенно выросли по итогам понедельника, S&P 500 побил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.
S&P 500 (индекс общего рынка) вырос на 1,38% до 4791,19 пункта, в то время как высокотехнологичный Nasdaq поднялся примерно на столько же - на 1,39% до 15871,26 пункта, а промышленный DJIA ограничился ростом на 0,98% до 36302,38 пункта.
На биржи оказали положительное влияние данные о розничных продажах, который выросли с 1 ноября по Рождество на 8,5%.
При этом падали акции авиакомпаний и туристических компаний на фоне повсеместной отмены рейсов из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
|Позитив недели. Террористов, сбивших «Боинг» рейса MH17, осудят пожизненно
|Главный спектакль января. Какие роли сыграют Зеленский и Порошенко по сценариям друг друга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новые возможности туристического Кипра
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 28 декабря повышен на 0,1 коп до 27,2318 грн/$1
|Курс доллара 28 декабря перешел к снижению к иене на ковидных опасениях
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.12.21
|НБУ изменил положение о вознаграждении руководителей банков
|Фондовые биржи АТР 28 декабря закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.12.2021
Это интересно
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт
|Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой
|Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования
|Ford Mustang Mach-E обновился и стал дальнобойнее