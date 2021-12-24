Фондовые биржи АТР 24 декабря в основном растут на общем оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы настроены оптимистично по поводу дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% - до 3629,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2504,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,26%, до 23254,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,63% - до 3017,89 пункта. Японский Nikkei 225 не торгуется с уровня предыдущего закрытия в 28798,37 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги пятницы, увеличившись на 0,44%, до 7420,33 пункта.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно положительная динамика, поскольку инвесторы оптимистичны настроены по поводу дальнейшего состояния экономики. Ранее преобладавшие опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон" немного ослабли после сообщений о том, что его симптомы не являются тяжелыми.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, серьезность ситуации со штаммом "омикрон", похоже, уменьшается, что вселяет оптимизм, в то время как восстановление экономики США продолжается.