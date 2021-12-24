Биржи США в последний торговый день недели закрылись ростом основных фондовых индексов

Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи в четверг - последний торговый день недели в США, - промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,55%, до 35950,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,85%, до 15653,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,62%, до 4725,8 пункта.

Инвесторы не теряют оптимизма под конец года, а аналитики придерживаются мнения о том, что в новом году рост глобальной экономики продолжится, в частности, в странах, где наблюдаются высокие темпы вакцинации от коронавируса.

Кроме того, инвесторы оценивали макростатистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, вырос до 70,6 пункта с ноябрьских 67,4 пункта. Предварительная оценка указывала на рост показателя до 70,4 пункта. Доходы же населения США в ноябре ожидаемо выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, а расходы - на 0,6%.