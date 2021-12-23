Азиатские биржи 23 декабря растут вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,13% - до 3627,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2523,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 23141,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,2% - до 2990,59 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 28705 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18%, до 7377,8 пункта.

Американские биржи в среду закрыли торги ростом индексов на 1% на сильной внутренней статистике. ВВП страны в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне второй оценки, которая показывала рост на 2,1%.

Кроме того, оптимизму рынка способствовали исследования, согласно которым штамм коронавируса "омикрон" в целом вызывает более легкое течение заболевания. Таким образом, опасения инвесторов за экономику, связанные с новым штаммом, несколько утихли.