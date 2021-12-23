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Фондовые индексы США 22 декабря закрылись с повышением на фоне сильных экономических данных
07:49 23.12.2021 |
Фондовые индексы США в среду выросли вторую сессию подряд на фоне сильных экономических данных. Инвесторы тем временем продолжают оценивать риски, связанные с омикрон-штаммом Covid-19.
Инвесторы обеспокоены тем, что распространение омикрон-штамма Covid-19 и резкий рост потребительских цен могут угрожать восстановлению экономики. Поэтому они приветствовали свежие данные, свидетельствующие о том, что потребительское доверие в США выросло в декабре выше уровня, ожидавшегося экономистами. Опасения потребителей относительно инфляции снизились. Об этом свидетельствуют данные, представленные Conference Board.
Между тем продажи на вторичном рынке жилья выросли в ноябре на фоне низких ипотечных ставок и сильного рынка труда.
По итогам торгов S&P 500 вырос на 47,33 пункта, или 1%, до 4696,56 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 261,19 пункта, или 0,7%, до 35753,89 пункта. Nasdaq Composite вырос на 180,81 пункта, или 1,2%, до 15521,89 пункта.
Данные из Шотландии и Южной Африки указывают на то, что заразившиеся омикрон-штаммом, возможно, меньше рискуют госпитализацией, чем те, кто заразился более ранними штаммами коронавируса.
В то же время нервозность на рынке усугубляется тем, что инвесторы готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2022 году и сокращают позиции в преддверии окончания года.
"Некоторые инвесторы, видимо, просто хотят защитить часть своей прибыли, - сказал Даниэль Эггер, инвестиционный директор швейцарской компании St. Gotthard Fund Management. - Эта волатильность может продолжиться и в следующем году".
Все 11 секторов S&P 500 завершили торги с повышением. Рост в составе S&P 500 возглавили акции производителей второстепенных потребительских товаров. Акции Tesla выросли на 7,5%, акции Royal Caribbean прибавили 3,8%.
Акции Paychex выросли на 5,5% после того, как эта компания по управлению персоналом сообщила о росте прибыли во 2-м квартале благодаря увеличению продаж.
Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,487% во вторник до 1,457%.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9% во главе с акциями технологических и медицинских компаний. В Азии гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,2%, а индекс Shanghai Composite снизился на 0,1%.
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