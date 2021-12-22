Фондовые биржи АТР 22 декабря показывают умеренный рост

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду умеренно растут, поскольку опасения инвесторов по поводу штамма коронавируса "омикрон" ослабли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,01%, до 3625,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2520,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 23043,28 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,18%, до 2979,68 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 28559,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,01%, до 7355,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается положительная динамика, поскольку опасения по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон" немого ослабли. По словам аналитиков NAB, которые приводит газета Wall Street Journal, в основном такие новости, как снижение числа заразившихся в день в Южной Африке (где этот штамм и обнаружили) до самого низкого уровня за две недели, помогли поднять настроения.

Меньшее будирование темы опасности нового штамма означает снижение риска дополнительных социально-экономических ограничений, вводимых властями разных стран.

Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание и на закрытие фондовых бирж США сильным ростом накануне.