Фондовые индексы США 21 декабря показали резкий рост

Американские фондовые индексы во вторник выросли. На рынках вновь наблюдались колебания, ставшие их отличительной чертой с момента появления омикрон-штамма.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 81,21 пункта, или 1,8%, до 4649,23 пункта. Nasdaq Composite вырос на 360,14 пункта, или 2,4%, по 15341,09 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 560,54 пункта, или 1,6%, до 35492,70 пункта. Все три индекса упали в предыдущие торговые сессии на фоне опасений относительно вызванных коронавирусом локдаунов.

Перед концом года у инвесторов сохраняется целый ряд опасений. Увеличение случаев омикрон-штамма вызвало опасения насчет роста мировой экономики и вопросы насчет дальнейших перебоев в цепочках поставок, которые внесли свою лепту в инфляцию. Однако свидетельства того, что бустерные дозы вакцин защищают от нового штамма, дали надежду на возможность смягчения его влияния на рост.

Тем временем усилилась надежды на то, что в США все же может быть принята программа расходов на 2 трлн долларов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что демократы в начале нового года займутся этим законопроектом, несмотря на несогласие сенатора Джо Манчина.

Акции General Mills упали на 4%, акции Micron Technology прибавили 11%.

Акции сети аптек Rite Aid выросли на 4%, акции Nike выросли на 6,1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с уровня понедельника 1,418% до 1,487%.

Ближайшие фьючерсы на Brent, эталон на нефтяных рынках, подорожали на 2,46 доллара, или 3,4 до 73,98 доллара за баррель.

Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%, и азиатские индексы по итогам торгов тоже повысились. Японский Nikkei 225 набрал 2,1%, а китайский Shanghai Composite - 0,9%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,4%.