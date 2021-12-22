УБ включила в биржевой список акции Pfizer, Walmart, PepsiCo и еще пяти иностранных эмитентов

Украинская биржа (УБ, Киев) включила c 22 декабря в биржевой список акции компаний Pfizer, Walmart, PepsiCo, Qualcomm Incorporated, Procter and Gamble, The Walt Disney Company, Starbucks и United Parcel Service, указано в сообщении площадки во вторник.

Таким образом, на бирже торгуются уже 33 иностранные акции.

Согласно информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на сегодняшний день к обращению на украинском рынке допущены ценные бумаги 88 иностранных эмитентов. Более 30 были выведены в сентябре-ноябре нынешнего года, инициаторами вывода стали Альфа-Банк (Киев), инвесткомпании Dragon Capital, "Кинто" и "Ивекс Капитал", а также "БТС-Брокер" (все - Киев).

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей ТС, позже объединившейся с "Московской биржей". УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В настоящее время биржа входит в число трех крупнейших по торговле ценными бумагами на украинском рынке.