Фондовые биржи АТР 21 декабря растут в рамках коррекции

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник коррекционно растут после снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41% - до 3608,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2485,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 22874 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,54% - до 2979,84 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,94%, до 28487,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 7358,3 пункта.

Азиатские фондовые рынки восстанавливаются во вторник после падения днем ранее на 1-2% на очередной волне опасений, связанных с распространением штамма "омикрон".

Кроме того, инвесторы продолжают следить за рынком недвижимости в Китае, оценивая перспективы застройщика Evergrande. Инвесторы рассчитывают, что правительство поможет застройщикам, сказали газете Wall Street Journal аналитики компании Zhongtai Securities, напомнив, что официальные лица недавно пообещали удовлетворить спрос покупателей жилья.

Японским биржам также оказывают поддержку внутренние новости. Верхняя палата японского парламента приняла рекордный по сумме дополнительный бюджет для поддержки экономики на 35,9 триллиона иен (315 миллиардов долларов).