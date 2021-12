Фондовые индексы США 20 декабря снизились третью сессию подряд

Основные фондовые индексы США в понедельник снизились третью сессию подряд. Инвесторы опасаются, что рост числа заболевших омикрон-штаммом коронавируса подорвет восстановление мировой экономики.

Кроме того, сенатор Джо Манчин заявил, что выступит против пакета расходов на 2 трлн долларов на образование, здравоохранение и борьбу с изменением климата в его текущем виде. Это может поставить крест на центральном элементе экономической повестки Байдена.

Также за падением фондового рынка стоит прекращение поддержки со стороны Федеральной резервной системы США. В среду ФРС объявила о более быстром сворачивании мер стимулирования экономики и повышении процентных ставок в следующем году.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник упал на 433,28 пункта, или 1,2%, до 34932,16 пункта. S&P 500 упал на 52,62, или 1,1%, до 4568,02 пункта. Nasdaq Composite упал на 188,74 пункта, или 1,2%, до 14980,94.

Израиль в понедельник запретил своим гражданам посещение США и Канады. Нидерланды в воскресенье вернули карантинный режим, все магазины не первой необходимости, бары и рестораны будут закрыты до середины января. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин также объявил о новых ограничениях. Президент США Джо Байден во вторник планирует выступить с заявлением о ситуации с COVID-19 в стране на фоне роста заболеваемости в последние дни.

Мировой спрос на нефть восстановился в этом году после обрушения в начале пандемии. Однако он остается примерно на 2 млн баррелей в день ниже допандемийного уровня, составлявшего почти 101 млн баррелей в день, согласно данным Международного энергетического агентства.

Цены на нефть снизились из-за беспокойства насчет того, что распространение омикрон-штамма негативно повлияет на рост мировой экономики и сдержит спрос на нефть. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,7% до 71,52 доллара.

Moderna заявила, что, согласно лабораторным тестам, третья доза вакцины против COVID-19 улучшает иммунный ответ против омикрон-штамма по сравнению с двумя дозами. Акции Moderna прибавили 9%.

Акции круизного оператора Carnival упали на открытии торгов более чем на 3%, затем изменили курс и выросли на 3,4%.

Акции Oracle упали на 5,2%.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,418% с 1,401% в пятницу.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 1,4%. Акции BNP Paribas выросли на 0,4%, опередив более широкий банковский сектор, после того как он договорился о продаже Bank of the West банку Bank of Montreal за 16,3 млрд долларов. Это одна из крупнейших банковских сделок за последнее время.

В Азии ведущие индексы снизились. Kospi откатился на 1,8%, Nikkei 225 - на 2,1%. Hang Seng упал на 1,9% до минимума с марта 2020 года.