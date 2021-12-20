Биржи АТР закрыли торги 20 декабря снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника снижением на 1-2%, - инвесторы предпочитают не рисковать на усилении коронавирусных опасений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,07% - до 3593,6 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 2478,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,93%, до 22744,86 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,81% - до 2963 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 7292,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,13%, до 27937,81 пункта.

Мировые фондовые и сырьевые рынки снижаются в понедельник на опасениях нового ужесточения карантинных мер в связи с распространением штамма "омикрон". Европейские фондовые индексы падают на 2-2,5%, цены на нефть снижаются на 4,5-5%, медь дешевеет на 1%. В ряде стран Европы власти уже вводят новые ограничения в связи с ростом заражений. Опасения по ковиду усиливаются и в США.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая. Центробанк КНР впервые за полтора года понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate, основной бенчмарк кредитования, то есть аналог ставки рефинансирования) - до 3,8% с 3,85%.