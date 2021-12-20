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Фондовые биржи США 17 декабря закрылись снижением на фоне решений ФРС и коронавирусных страхов
07:35 20.12.2021 |
Фондовый рынок США ушел в минус по итогам пятничных торгов, которые проходили на фоне обеспокоенности штаммом коронавируса "омикрон" и продолжающейся рефлексии по поводу антиинфляционных мер Федеральной резервной системы.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,48% до 35365,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,07% до 15169,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,03% до 4620,64 пункта.
В течение дня трейдеры продолжали оценивать объявленное в среду решение ФРС. Регулятор ожидаемо сохранил ставку, но при этом ускорил сворачивание выкупа активов и дал прогноз о трех повышениях ставки в 2022 году.
Распространение по миру штамма "омикрон", который, по предварительным данным, более трансмиссивен и менее восприимчив к вакцинам, продолжает тревожить участников рынка, опасающихся новых карантинных ограничений.
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