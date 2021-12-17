Фондовые биржи АТР 17 декабря в основном снижаются после решения Банка Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются после решения Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сокращался на 0,9%, до 3641,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,13%, до 2530,45 пункта; гонконгский Hang Seng Index терял 1,29%, до 23171,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,2%, до 3000 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,7%, до 28575,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,16%, до 7307,6 пункта.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика после того, как Банк Японии в очередной раз сохранил учётную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.

Кроме того, азиатские инвесторы продолжат следить за ситуацией между КНР и США. Ранее, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена из-за якобы нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сообщила о внесении в черный список восьми китайских компаний, включая DJI - крупнейшего производителя дронов.

"Китай будет внимательно следить за отношениями с США после того как администрация Байдена внесла 34 китайских объекта в свой список запрещенных организаций", - сказали газете Wall Street Journal аналитики IG. По мнению экспертов, это говорит о том, что напряженность между США и Китаем остается дополнительным риском для рынков.