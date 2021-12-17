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Биржевые индексы США упали 16 декабря после резкого роста накануне, индекс Nasdaq рухнул на 2,5%
07:56 17.12.2021 |
Биржевые индексы США упали в четверг после резкого роста накануне, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился лишь номинально - на 0,09%, до 35896,65 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,88% до 4668,60 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq рухнул сразу на 2,47% до 15180,43 пункта.
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