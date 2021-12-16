Фондовые биржи Азии 16 декабря в основном растут вслед за рынками в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,28%, до 3657,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2545,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,81%, до 23233,19 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,16%, до 2994,44 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,67%, до 28934,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,41%, до 7297 пунктов.

Азиатские инвесторы обратили внимание на закрытие фондовых рынков США накануне ростом, чему способствовало решение Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор по итогам своего заседания сохранил учётную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор принял решение ускорить сворачивание выкупа активов с рынка вдвое - до 30 миллиардов долларов в месяц с объявленных в ноябре 15 миллиардов, таким образом в январе объем выкупа снизится до 60 миллиардов долларов после 90 миллиардов долларов в декабре.

При этом вопреки общей тенденции, например, понижается гонконгский индекс. По словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, этому способствуют опасения того, что США могут добавить больше китайских компаний в свой черный список для инвестиций и экспорта.

Ранее, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сообщила о внесении в черный список восьми китайских компаний, включая DJI - крупнейшего производителя дронов.