Биржевые индексы США выросли 15 декабря на решениях Федрезерва

Биржевые индексы США выросли на решениях Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,08% до 35926,77 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,63% до 4709 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq подскочил на 2,15% до 15565,58 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Вместе с тем, регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2021 году до 5,3% с 4,2% и на 2022 год до 2,6% с 2,2%.

ФРС также заявила, что ожидает повышения учетной ставки в 2022 году, большинство членов совета управляющих ожидает его на уровне 0,75-1%. Кроме того, ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с 5,9%, но улучшила на 2022 год - до 4% с 3,8%.