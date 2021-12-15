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Фондовые биржи АТР 15 декабря торгуются без единой динамики
07:56 15.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,07%, до 3664,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,04%, до 2557,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,16%, до 23672,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,2%, до 2981,67 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,01%, до 28439,2 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,57%, до 7336,4 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статданные. Так, промышленное производство в Китае в ноябре выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 3,5% месяцем ранее. В то же время объем розничных продаж в стране увеличился лишь на 3,9% после роста на 4,9% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 4,6%.
На других, не китайских биржах при этом в целом наблюдается небольшое снижение, обусловленное ожиданием решений, которые вечером опубликует Федеральная резервная система (ФРС) США.
"Трейдеры могут воздержаться от увеличения позиций на азиатских торгах в преддверии заседания ФРС США" - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики IG.
Инвесторы воздерживаются от резких действий и в целом настроены настороженно, поскольку не исключают более решительного перехода Федрезерва к ужесточению монетарной политики, что сократит приток ликвидности на финансовые рынки.
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