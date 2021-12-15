Фондовые индексы США 14 декабря продолжили снижение на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС

Американские фондовые рынки во вторник снизились на фоне начавшегося двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Как ожидается, по его итогам центральный банк даст сигнал о более быстром сворачивании программы покупки облигаций.

S&P 500 упал на 0,7%, или на 34,88 пункта, до 4634,09 пункта. В понедельник индекс тоже снизился, откатившись с рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, или на 175,64 пункта, до 15237,64 пункта, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%, или 106,77 пункта, достигнув 35544,18 пункта.

Инвесторы следят за тем, изменит ли рост числа случаев Covid-19 и распространение омикрон-штамма то, как быстро ФРС будет сворачивать стимулирующую политику. Поддержка центрального банка способствовала ралли на рынке акций в этом году. Заседание центробанка завершится в среду. Ожидается, что он решит быстрее свернуть программу покупки облигаций и даст понять, что в следующем году повысит процентные ставки для сдерживания инфляции.

"Это довольно сложный фон для рынка, - констатирует Хани Редха, портфельный менеджер PineBridge Investments. - Участники рынка пока затрудняются с выбором направления. Они хотят знать, что намерен предпринять центробанк".

Инвесторы, судя по всему, продают активы с более высокими оценками стоимости, такими как акции компаний сектора дискреционного потребительского спроса и технологического сектора, которые могут пострадать из-за более высоких процентных ставок, заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.

"Участники рынка посчитали, что председатель ФРС Джером Пауэлл в последнее время придерживался все более жесткой риторики, и стараются зафиксировать прибыль до конца года", - сказал он.

Инфляционные опасения остаются ключевыми для многих инвесторов. Министерство труда США сегодня сообщило, что индекс конечного спроса PPI в ноябре вырос на 0,8% с октября.

Повышенные темпы инфляции, вероятно, будут сохраняться и в 2022 году, отметил Джозеф Амато, президент Neuberger Berman Group LLC. По его мнению, следующий год будет переходным периодом, когда доходность вложений в фондовый рынок будет не так высока, как в предыдущие несколько лет.

"Это переход от масштабных и долгосрочных мер денежно-кредитного стимулирования, а с недавних пор и налогово-бюджетного стимулирования, к сворачиванию этих мер", - сказал Амато.

Акции компаний с низкой капитализацией в 2022 году будут лучше защищены от усиления доллара, обусловленного более высокими процентными ставками и ускорением инфляции, сказала Лиз Янг, глава инвестиционной стратегии SoFi.

"Эти компании не столь подвержены рискам, связанным с колебаниями курсов валют, по сравнению с крупными международными корпорациями", поскольку получают большую часть выручки внутри страны, добавила она.

Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара против корзины других основных валют, во вторник прибавил 0,2%.

В последние недели котировки акций были подвержены колебаниями в связи с противоречивыми заголовками об омикрон-штамме коронавируса и неоднозначными сигналами о состоянии экономики. Во вторник Pfizer Inc. сообщила, что предварительные лабораторные тесты экспериментальных таблеток дали обнадеживающие результаты в плане эффективности борьбы с новым штаммом. Акции компании выросли на 0,6%.

Акции GameStop и AMC Entertainment колебались после недавнего падения. Акции AMC выросли на 5,4%, а бумаги GameStop выросли на 7,9%. На прошлой неделе обе компании выступили с заявлениями, которые сказались на стоимости их акций: GameStop объявила о росте квартальных убытков, а AMC сообщила, что ее генеральный директор и финансовый директор продали акции на общую сумму 10,2 млн долларов.

Акции Tesla снизились на 0,8% после того, как генеральный директор Илон Маск в понедельник продал новый пакет акций. Криптовалюта догикоин подорожала на 40% после того, как Маск сегодня сообщил, что Tesla позволит приобретать некоторые сопутствующие товары с помощью этой валюты.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,437% с 1,423% в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9%, до 73,70 доллара за баррель. Во вторник Международное энергетическое агентство заявило, что появление омикрон-штамма "временно замедлит, но не остановит восстановление спроса на нефть".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.

Основные фондовые индексы в Азии завершили день с понижением. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%, а японский Nikkei 225 - на 0,7%. Китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi снизились примерно на 0,5% каждый.