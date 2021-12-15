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Фондовые индексы США 14 декабря продолжили снижение на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС
07:51 15.12.2021 |
Американские фондовые рынки во вторник снизились на фоне начавшегося двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Как ожидается, по его итогам центральный банк даст сигнал о более быстром сворачивании программы покупки облигаций.
S&P 500 упал на 0,7%, или на 34,88 пункта, до 4634,09 пункта. В понедельник индекс тоже снизился, откатившись с рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Nasdaq Composite опустился на 1,1%, или на 175,64 пункта, до 15237,64 пункта, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%, или 106,77 пункта, достигнув 35544,18 пункта.
Инвесторы следят за тем, изменит ли рост числа случаев Covid-19 и распространение омикрон-штамма то, как быстро ФРС будет сворачивать стимулирующую политику. Поддержка центрального банка способствовала ралли на рынке акций в этом году. Заседание центробанка завершится в среду. Ожидается, что он решит быстрее свернуть программу покупки облигаций и даст понять, что в следующем году повысит процентные ставки для сдерживания инфляции.
"Это довольно сложный фон для рынка, - констатирует Хани Редха, портфельный менеджер PineBridge Investments. - Участники рынка пока затрудняются с выбором направления. Они хотят знать, что намерен предпринять центробанк".
Инвесторы, судя по всему, продают активы с более высокими оценками стоимости, такими как акции компаний сектора дискреционного потребительского спроса и технологического сектора, которые могут пострадать из-за более высоких процентных ставок, заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
"Участники рынка посчитали, что председатель ФРС Джером Пауэлл в последнее время придерживался все более жесткой риторики, и стараются зафиксировать прибыль до конца года", - сказал он.
Инфляционные опасения остаются ключевыми для многих инвесторов. Министерство труда США сегодня сообщило, что индекс конечного спроса PPI в ноябре вырос на 0,8% с октября.
Повышенные темпы инфляции, вероятно, будут сохраняться и в 2022 году, отметил Джозеф Амато, президент Neuberger Berman Group LLC. По его мнению, следующий год будет переходным периодом, когда доходность вложений в фондовый рынок будет не так высока, как в предыдущие несколько лет.
"Это переход от масштабных и долгосрочных мер денежно-кредитного стимулирования, а с недавних пор и налогово-бюджетного стимулирования, к сворачиванию этих мер", - сказал Амато.
Акции компаний с низкой капитализацией в 2022 году будут лучше защищены от усиления доллара, обусловленного более высокими процентными ставками и ускорением инфляции, сказала Лиз Янг, глава инвестиционной стратегии SoFi.
"Эти компании не столь подвержены рискам, связанным с колебаниями курсов валют, по сравнению с крупными международными корпорациями", поскольку получают большую часть выручки внутри страны, добавила она.
Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара против корзины других основных валют, во вторник прибавил 0,2%.
В последние недели котировки акций были подвержены колебаниями в связи с противоречивыми заголовками об омикрон-штамме коронавируса и неоднозначными сигналами о состоянии экономики. Во вторник Pfizer Inc. сообщила, что предварительные лабораторные тесты экспериментальных таблеток дали обнадеживающие результаты в плане эффективности борьбы с новым штаммом. Акции компании выросли на 0,6%.
Акции GameStop и AMC Entertainment колебались после недавнего падения. Акции AMC выросли на 5,4%, а бумаги GameStop выросли на 7,9%. На прошлой неделе обе компании выступили с заявлениями, которые сказались на стоимости их акций: GameStop объявила о росте квартальных убытков, а AMC сообщила, что ее генеральный директор и финансовый директор продали акции на общую сумму 10,2 млн долларов.
Акции Tesla снизились на 0,8% после того, как генеральный директор Илон Маск в понедельник продал новый пакет акций. Криптовалюта догикоин подорожала на 40% после того, как Маск сегодня сообщил, что Tesla позволит приобретать некоторые сопутствующие товары с помощью этой валюты.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,437% с 1,423% в понедельник.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9%, до 73,70 доллара за баррель. Во вторник Международное энергетическое агентство заявило, что появление омикрон-штамма "временно замедлит, но не остановит восстановление спроса на нефть".
Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.
Основные фондовые индексы в Азии завершили день с понижением. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%, а японский Nikkei 225 - на 0,7%. Китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi снизились примерно на 0,5% каждый.
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