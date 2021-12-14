Фондовые биржи АТР в основном снижаются на опасениях по поводу распространения «омикрона»

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне распространения в регионе штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,31% - до 3669,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,06% - до 2563,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,33% - до 23636 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,79% - до 2977,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,87%, до 28394,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13% - до 7388,8 пункта.

"Первый зарегистрированный случай заражения "омикроном" в Китае вызвал обеспокоенность инвесторов, поскольку он может помешать возобновлению работы в стране", - говорят аналитики IG, которых цитирует газета Wall Street Journal. Кроме того, в Японии растет число зараженных этим штаммом.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на рынке недвижимости Китая. По мнению экспертов, кризис миновал, и долговые проблемы китайского застройщика Evergrande будут решены, но ситуация все еще не определенная.