Фондовые индексы США снизились 13 декабря в ожидании заседания ФРС

Американские фондовые индексы в понедельник снизились перед очередным заседанием Федеральной резервной системы США, по итогам которого центральный банк примет важное решение по денежно-кредитной политике. Инвесторы ждут от ФРС решительных мер по борьбе с ускорением инфляции.

S&P 500 опустился на 43,05 пункта, или на 0,9%, до 4668,97 пункта. Прошлую неделю индекс завершил на 67-м в этом году рекордном максимуме. Dow Jones Industrial Average снизился на 320,04 пункта, или на 0,9%, до 35650,95 пункта. Nasdaq Composite упал на 217,32 пункта, или на 1,4%, до 15413,28 пункта.

ФРС опубликует свое решение в среду после завершения двухдневного заседания. Ожидается, что центральный банк США ускорит процесс сворачивания покупки облигаций и даст понять, что в следующем году повысит процентные ставки для сдерживания инфляции. Опубликованные в пятницу данные показали, что потребительские цены в США выросли в ноябре самыми быстрыми годовыми темпами с 1982 года. Рост цен вызвал недовольство политиков и подорвал доверие американских потребителей, которые теперь ждут от ФРС действий.

Низкие ставки и политика "легких денег" со стороны ФРС способствовали впечатляющему ралли фондового рынка в этом году. Отмена этой поддержки может привести к падению рынков, считают некоторые инвесторы.

"Мы находимся в середине перехода от экономической эйфории, финансируемой Федеральной резервной системой, к гораздо более неопределенной среде", - сказал Фил Бланкато, президент и генеральный директор Ladenburg Thalmann Asset Management.

Грегори Пердон, инвестиционный содиректор Arbuthnot Latham, ожидает дальнейшего роста фондовых рынков, даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

"Классический сценарий предполагает повышение ставок и снижение фондовых рынков, - сказал Пердон. - В реальности же на рынках сейчас огромный объем ликвидности и очень высокий спрос на доход от активов, поэтому поколебать рынки акций может лишь намного более агрессивное ужесточение политики".

Еще одним фактором риска для инвесторов является омикрон-штамм Covid-19. В понедельник Великобритания сообщила о первом случае смерти от омикрон-штамма. На прошлой неделе страна ввела новые карантинные ограничения. Тем временем власти Китая сообщили о первом случае заражения новым штаммом в материковой части страны.

Разработчики политики все еще ожидают более четких данных о серьезности нового варианта Covid-19, который вызвал всплеск волатильности на рынках в этом месяце.

Производители вакцин в понедельник оказались в числе наиболее динамично растущих акций в S&P 500, поскольку омикрон-штамм повысил спрос на вакцинацию. Акции Moderna выросли 5,8%, Pfizer - на 4,6%. Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Байдена, в воскресенье призвал американцев пройти ревакцинацию от Covid-19, а правительство Великобритании заявило, что планирует предложить ревакцинацию каждому взрослому жителю Англии к концу года.

Акции AEA-Bridges Impact выросли на 3,6% после того, как компания Harley-Davidson заявила, что ее подразделение по производству электромобилей планирует выйти на биржу в результате слияния с этой специализированной компанией. Акции самой Harley-Davidson подорожали на 4,7%.

Акции Arena Pharmaceuticals взлетели на 80% после того, как компания заявила, что продает свой бизнес Pfizer в рамках сделки, оцениваемой в 6,7 млрд долларов.

Некоторые "акции-мемы", популярные у розничных инвесторов, резко снизились. Бумаги GameStop упали на 14%, тогда как акции AMC Entertainment обвалились на 15%.

Распродажа в понедельник затронула и криптовалюты, которые обычно падают, когда инвесторы стремятся отказываться от рисковых активов. Биткоин в 22.00 по Гринвичу торговался с понижением на 6,2%, по 46 891,51 доллара.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась с пятничных 1,487% до 1,423%.

Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 9% после того, как новый министр иностранных дел Германии усомнилась в неизбежности запуска "Северного потока-2", окруженного противоречиями газопровода из России. Это усилило опасения насчет низких запасов на фоне повышения спроса из-за холодов.

Организация стран-экспортеров нефти заявила, что часть восстановления потребления нефти, которое, как ожидал картель, произойдет в этом году, сместится на начало 2022 года в результате появления омикрон-штамма. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,0% до 74,39 доллара за баррель.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Stoxx Europe 600 понизился на 0,4%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, Shanghai Composite - на 0,4%, а Hang Seng опустился на 0,2%.