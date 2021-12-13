Фондовые биржи АТР 13 декабря показывают рост





Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут за счёт нескольких основных факторов, в лидерах - Китай, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1%, до 3702,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2570,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,97%, до 24227,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,32%, до 3019,19 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,87%, до 28686,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,57%, достигая 7395,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается положительная динамика, чему способствовал ряд факторов. Трейдеры, во-первых, обратили внимание на закрытие американских фондовых бирж в плюсе.

Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг штамма коронавируса "омикрон", пагубного влияния на экономику которого пока не наблюдается.

При этом наиболее позитивную динамику демонстрируют индексы континентального Китая и Гонконга. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, местные инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных, "которые включают в себя промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал".