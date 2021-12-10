Фондовые биржи АТР 10 декабря в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в конце рабочей недели преимущественно снижаются, инвесторы фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 3661,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,15%, до 2546,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,52%, до 24129,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,77%, до 3006,09 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 28571 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,42%, до 7353,8 пункта.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика, инвесторы фиксируют прибыль после ряда макроэкономических данных в конце недели. Кроме того, трейдеры обратили внимание на негативную динамику фондовых бирж США. Там инвесторы опасаются ужесточения ДКП от Федрезерва на фоне положительной статистики. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, упало на 43 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 184 тысяч, сообщило министерство труда страны. Показатель стал минимальным более чем за полвека - с 6 сентября 1969 года.

Негативным фактором для инвесторов является ситуация с китайским рынком недвижимости. В четверг международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande Group и его дочерних предприятий до "RD" (ограниченный дефолт) с "С" из-за невыплаты купонов по облигациям.

"Сектор недвижимости Китая останется в центре внимания, поскольку China Evergrande и Kaisa Group объявят дефолт по своим долларовым долгам", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.