Фондовый рынок США 9 декабря снизился после трехдневного ралли

Фондовый рынок США скорректировался в четверг вниз на фиксации прибыли после трехдневного ралли.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,72% до 4667,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71% до 15517,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones не изменился и остался на уровне 35754,88 пункта.

За три предыдущие торговые сессии индексы выросли более чем на 3%. Подъем был обеспечен первыми данными о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" не столь опасен, как предполагалось изначально.

Поддержку рынка оказала статистика занятости. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 декабря, упало на 43 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до минимума с сентября 1969 года.