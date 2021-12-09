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Фондовые биржи АТР 9 декабря в основном растут вслед за американскими рынками
07:58 09.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за фондовыми биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,03%, до 3675,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2545,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,84%, до 24197,65 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,46%, до 3015,61 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,2%, до 28801,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,07%, до 7400,4 пункта.
Азиатские инвесторы обратили внимание на закрытие фондовых бирж США в плюсе накануне, чему способствовало ослабление опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". Ранее компания Pfizer заявила, что три дозы ее вакцины смогли нейтрализовать "омикрон" при лабораторном исследовании и что новая вакцина специально для этого варианта, если она потребуется, может быть готова к весне.
При этом в лидерах роста сейчас - китайские индексы, после выхода данных о том, что всплеск инфляции в стране пока оказывается не столь велик, как ожидалось. Индекс потребительских цен (CPI) в стране вырос на 2,3% в годовом выражении по итогам ноября. Эксперты прогнозировали рост показателя до 2,5% после 1,5% месяцем ранее. При этом за месяц цены выросли на 0,4% после роста на 0,7% в октябре.
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