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Биржи США 8 декабря закрылись в плюсе на оптимизме по вакцинам
08:00 09.12.2021 |
Биржи США закрылись в плюсе на оптимизме по вакцинам от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам среды на 0,10%, до 35754,75 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,31%, до 4701,21 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 0,64%, до 15786,99 пункта.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и возможного влияния штамма "омикрон" на восстановление мировой экономики. Опасения трейдеров по поводу возможных ужесточений коронавирусных ограничений ослабли из-за отсутствия четких доказательств того, что южноафриканский штамм является более опасным.
Ранее компания Pfizer заявила, что три дозы ее вакцины смогли нейтрализовать новый вариант коронавируса "омикрон" при лабораторном исследовании и что новая вакцина специально для этого варианта, если она потребуется, может быть готова к марту 2022 года.
Акции Apple на фоне осторожного оптимизма второй день подряд обновляют исторический рекорд, который теперь находится на уровне 173,46 доллара за акцию.
Инвесторы продолжают ожидать статистику по годовой инфляции в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 6,8% с 6,2% в октябре, показатель ноября может стать рекордным с июня 1982 года.
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