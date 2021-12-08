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Фондовые биржи АТР 8 декабря в основном растут на снижении эпидемиологических опасений
07:56 08.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на некотором ослаблении опасений по поводу нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,86% - до 3626,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,52%, до 2515,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,11% - до 23959,42 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,72% - до 3013,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 7428,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,5%, до 28881,5 пункта.
Опасения азиатских инвесторов по поводу эпидемиологической ситуации несколько снизились, поскольку серьезных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон" пока не выявлено.
Кроме того, по словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, оптимизм подкрепляется заявлениями правительства Китая о том, что оно будет способствовать здоровому развитию сектора недвижимости.
В то же время слабая статистика по Японии несколько сдерживает рост индексов. ВВП Японии в третьем квартале снизился на 3,6% в пересчете на год при прогнозе снижения в 3,1%. Квартальный показатель снизился на 0,9% вместо ожидавшихся 0,8%.
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