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Биржи США 7 декабря закрылись уверенным ростом основных индексов
07:51 08.12.2021 |
Биржи США закрылись уверенным ростом основных индексов на общем оптимизме о перспективах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,4% - до 35719,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,03%, до 15686,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,07%, до 4686,75 пункта.
Настроения на мировых рынках продолжают постепенно улучшаться, фондовые индексы и стоимость сырьевых активов восстанавливаются после распродаж, вызванных появлением нового штамма коронавируса. Согласно последним данным, он оказался не таким опасным, как считалось ранее, следовательно, его распространение не требует усиления противовирусных мер.
"Рисковые настроения усиливаются как доказательство того, что "омикрон" не нанесет такого большого, как ожидалось в конце ноября, урона экономике", - сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.
Оптимизм поддерживают и корпоративные новости. Американская Intel в 2022 году планирует провести IPO своего подразделения, занимающегося разработкой автомобилей с автопилотом Mobileye. Акции Intel дорожают на 5,5%.
Трейдеры также оценивают последнюю статистику по стране. Дефицит торгового баланса США в октябре снизился на 17,6%, по сравнению с пересмотренным показателем сентября, до 67,1 миллиарда долларов. Показатель уменьшился меньше прогноза, однако темпы снижения были значительными.
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