Фондовые индексы США закрылись ростом на фоне ослабления опасений в отношении опасности «омикрона»

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом на фоне первых признаков того, что заражение омикрон-штаммом может протекать легче, чем ожидалось. Биткоин и другие криптовалюты приподнялись с минимумов, достигнутых в выходные.

Индекс S&P 500 вырос на 1,2% после падения на 0,8% в пятницу. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,9%, а Nasdaq Composite - 0,9%.

В последние дни рынки колебались на фоне противоречивых высказываний ученых и производителей вакцин относительно тяжести омикрон-штамма и того, насколько эффективны в борьбе с ним существующие вакцины. Однако пройдет еще несколько недель, прежде чем сформируется более определенная картина.

Некоторые инвесторы продолжают анализировать вышедший в пятницу ноябрьский отчет по рабочим местам вне сельского хозяйства США. Число созданных рабочих мест оказалось меньше, чем ожидалось, но при этом и уровень безработицы также оказался ниже. Теперь на рынках ждут очередного шага ФРС, которая может ускорить темпы повышения процентных ставок.

"Рынку не следует слишком бурно реагировать на один плохой отчет по рабочим местам, особенно с учетом волатильности месячных данных", - говорит Дейв Секера из Morningstar.

Президент США Джо Байден обнародовал планы по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Они включают доступ к ревакцинации для всех взрослых, требование по ношению медицинских масок в общественном транспорте и ужесточение требований, предъявляемых к путешествующим за границу.

Биткоин и другие криптовалюты, включая эфир и Solana, в понедельник восстановились с достигнутых в выходные минимумов. Биткоин торговался по цене около 49 090 долларов, что почти на 8,6% ниже уровня, который отмечался вечером в пятницу, но выше минимума субботы - тот составлял 42 000 долларов.

Цены на нефть выросли на ожиданиях повышения спроса на энергоносители. Опасения насчет локдаунов смягчились, а Saudi Aramco повысила официальные отпускные цены на все сорта нефти в Азии на январь. Нефть марки Brent выросла на 4,6% до 73,08 доллара за баррель. В то же время цены на природный газ упали на 11% до 3,67 доллара за млн БТЕ.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,342%, отмечавшихся в пятницу, до 1,1433%.

В выходные появились позитивные новости, которые улучшили настроения на рынке. Небольшое исследование людей, госпитализированных с омикрон-штаммом в Южной Африке, выявило более легкую форму заболевания, чем в предыдущих волнах Covid-19, хотя ученые предупредили, что еще слишком рано утверждать это однозначно.

Главный медицинский советник США Энтони Фаучи заявил в эфире CNN, что, судя по всему, омикрон-штамм "не ведет к особо тяжелому течению заболевания", но с той же оговоркой о необходимости дальнейших исследований. Между тем, в воскресенье представители регулирующих органов заявили, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) планирует упростить процедуру выдачи разрешений на использование обновленных вакцин.

"Похоже, что худший сценарий не реализуется. Я пытаюсь понять, не проявляем ли мы самодовольство, но первые показатели говорят о том, что нет", - говорит Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,3%. В Азии большинство основных биржевых индексов снизились. Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,8%, а японский индекс Nikkei 225 - на 0,4%.