Доллар стабилен к евро 3 декабря в ожидании данных по рынку труда в США

Курс доллара в пятницу утром стабилен к евро в преддверии публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 EET курс евро к доллару снижался до 1,1298 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1299 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 113,21 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,16 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу находятся в ожидании статистики по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в ноябре снизилась до 4,5% с 4,6% в октябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 550 тысяч после роста на 531 тысячу месяцем ранее.

Кроме того, позднее в пятницу американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре снизился до 65% с 66,7% в октябре.