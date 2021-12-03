Фондовые биржи АТР в основном растут 3 декабря вслед за американскими рынками

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58%. до 3594,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2516,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,84%, до 23592 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,84%, до 2970,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,22%, до 7241,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 27861,5 пункта.

На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно положительная динамика, чему способствовали индексы США, которые закрылись ростом в среднем на 1%. Оптимизм инвесторов стимулировали данные по занятости в США.

Однако рост азиатских индексов сдерживают данные от делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в ноябре сократился до 52,1 пункта с уровня октября в 53,8 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 52,6 пункта.

Кроме того, на рынках остается некоторое напряжение по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", случаи заражения которым уже выявлены в ряде стран. По данным СМИ, корейское правительство ужесточило ограничения на поездки после обнаружения штамма "омикрон" в стране.