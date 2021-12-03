Биржи США 2 декабря закрылись ростом основных индексов на оптимизме по статистике занятости

Биржи США закрылись ростом основных индексов на оптимизме по статистике занятости, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,82% до 34639,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83% до 15381,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,42% до 4577,15 пункта.

Оптимизм трейдерам придала статистика занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло меньше прогноза - до 222 тысяч. Кроме того, показатель предыдущей недели пересмотрели в сторону понижения - до 194 тысяч со 199 тысяч.

Трейдеры оценивали и корпоративные новости. Управление гражданской авиации Китая признало годными для эксплуатации самолеты Boeing 737 MAX, которые не использовались в стране с марта 2019 года в связи с двумя однотипными авиакатастрофами.