Финансовые новости
- |
- 02.12.21
- |
- 09:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 2 декабря торгуются разнонаправленно на различных факторах
07:58 02.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остаётся на уровне предыдущего закрытия в 3577,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,41%, до 2513,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,21%, до 23707 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,08%, до 2930,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,05%, до 7232,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 27827 пункта.
На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается разнонаправленная динамика, чему способствовал ряд факторов. В последние дни внимание инвесторов сосредоточено на эпидемиологической ситуации в мире. Очередной штамм нового коронавируса "омикрон" продвигается сейчас как новая повышенная опасность, а случаи заражения этим штаммом уже зафиксированы в некоторые европейских и азиатских странах, что вызвало опасения за новые препятствия развитию экономики там.
При этом корейский индекс особенно выделяется в плюс, прибавляя больше 1%, причём после выхода данных о начале раскручивания инфляции и в этой стране. Индекс потребительских цен в Корее за ноябрь вырос на 0,4% после 0,1% в октябре, а годовая инфляция выросла на 3,7% после роста на 3,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали годового показателя на уровне 3,1%, а в ноябре и вовсе предсказывали дефляцию в 0,2%.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из Австралии, согласно которой объем экспорта в октябре в месячном выражении снизился на 3%, объем импорта - также на 3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Давайте поставим точку». Зачем Зеленский объявил о прямых переговорах с Путиным
|Ахметов и Вильнюс. Третья серия сериала «Переворот»
|Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента
|Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки
|Золото дешевеет 2 декабря на росте доходности гособлигаций США
|Курс евро утром 2 декабря стабилен к доллару в ожидании макростатистики
|Фондовые биржи АТР 2 декабря торгуются разнонаправленно на различных факторах
|Биржевые индексы США упали 1 декабря на новостях вокруг новой разновидности коронавируса и опасениях инфляции
|В среду на межбанке возник дополнительный спрос на валюту, однако весьма вероятно, что в четверг он снизится
Это интересно
|Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Представлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с модемом 10 Gigabit 5G
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
|Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost