Фондовые биржи АТР 2 декабря торгуются разнонаправленно на различных факторах

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остаётся на уровне предыдущего закрытия в 3577,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,41%, до 2513,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,21%, до 23707 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,08%, до 2930,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,05%, до 7232,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 27827 пункта.

На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается разнонаправленная динамика, чему способствовал ряд факторов. В последние дни внимание инвесторов сосредоточено на эпидемиологической ситуации в мире. Очередной штамм нового коронавируса "омикрон" продвигается сейчас как новая повышенная опасность, а случаи заражения этим штаммом уже зафиксированы в некоторые европейских и азиатских странах, что вызвало опасения за новые препятствия развитию экономики там.

При этом корейский индекс особенно выделяется в плюс, прибавляя больше 1%, причём после выхода данных о начале раскручивания инфляции и в этой стране. Индекс потребительских цен в Корее за ноябрь вырос на 0,4% после 0,1% в октябре, а годовая инфляция выросла на 3,7% после роста на 3,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали годового показателя на уровне 3,1%, а в ноябре и вовсе предсказывали дефляцию в 0,2%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из Австралии, согласно которой объем экспорта в октябре в месячном выражении снизился на 3%, объем импорта - также на 3%.