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Биржевые индексы США упали 1 декабря на новостях вокруг новой разновидности коронавируса и опасениях инфляции
07:56 02.12.2021 |
Основные биржевые индексы США упали в среду на новостях вокруг новой разновидности коронавируса и опасениях инфляции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 1,34% до 34002,07 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,18% до 4512,98 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq провалился на 1,83% до 15254,05 пункта.
Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай штамма "омикрон". Медицинский регулятор CDC заявил, что существующие вакцины должны "до некоторой степени" защищать от этой новой разновидности, которая отличается значительным количеством мутаций.
Кроме того, рынок продолжает лихорадить от заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе. Пауэлл предположил, что инфляция может оказаться не такой кратковременной, как ФРС считала ранее, хотя и не стал давать новых прогнозов относительно того, как долго продлится инфляционный скачок.
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