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Биржи США 30 ноября закрылись снижением на коронавирусных и инфляционных страхах
07:58 01.12.2021 |
Фондовый рынок США завершил последнюю торговую сессию осени значительным снижением котировок, переживая из-за экономических последствий омикрон-штамма коронавируса и признания ФРС, что высокая инфляция может оказаться долгосрочным явлением.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,86% до 34483,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,55% до 15537,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,90% до 4567,00 пункта.
Помимо общих страхов, связанных с распространением по миру омикрон-штамма, на настроениях участников рынка отразилось заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предложил перестать называть "временной" инфляцию, рекордную за 30 лет. Выступая в сенате, он дал понять, что ФРС может свернуть программу скупки активов раньше, чем планировалось.
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