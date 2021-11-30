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Фондовые биржи АТР 30 ноября в основном растут после выхода макростатистики в Китае и Японии
08:29 30.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на статистике безработицы в Японии и деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,23%, до 3571,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2524,8 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падает на 1,42%, до 23512,15 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, до 2877,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,66%, до 7287,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 28393 пунктов.
Азиатские инвесторы оценивают данные безработицы в Японии, которая в октябре неожиданно сократилась до 2,7% с 2,8% в сентябре.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в ноябре ускорился до 50,1 пункта после того, как два месяца находился ниже отметки, разделяющей оживление и спад, в 50 пунктов. А композитный индекс PMI Китая в октябре составил 52,2% после 50,8% месяцем ранее.
"В фокусе внимания оказались данные PMI в производственном секторе и сфере услуг Китая, а инвесторы также будут следить за новостями о штамме Covid-19 "омикрон", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.
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