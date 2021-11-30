Биржевые индексы США 29 ноября поднялись на новом оптимизме по коронавирусу

Биржевые индексы США выросли в понедельник на возрожденном оптимизме по коронавирусу после резкого падения в прошлую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Ранее власти США дали понять, что не планируют расширять меры по запрету въезда в страну за пределы ряда африканских стран и что новые локдауны по COVID не планируются. Опасения были связаны с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Промышленный индекс DJIA поднялся по итогам понедельника на 0,68% до 35135,94 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,32% до 4655,27 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,88% до 15782,83 пункта.

Бумаги Twitter упали на 2,66% на новости о том, что сооснователь соцсети Джек Дорси уйдет с поста гендиректора, его преемником стал Парах Агравал.