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Фондовые биржи АТР 29 ноября закрылись в основном снижением на коронавирусных рисках
11:39 29.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно снижением, в то время как инвесторы оценивают риски всплеска заражений новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3562,7 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,39%, до 2516,94 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,95%, до 23852,24 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,92%, до 2909,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 7239,8 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,63%, до 28283,92 пункта.
Эпидемиологическая ситуация остается главным фактором, который влияет на динамику бирж. Ранее в Южной Африке был обнаружен очередной штамм нового коронавируса - "омикрон", что потенциально может нанести новый удар по мировой экономике. Страны по всему миру начинают ужесточать ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение нового штамма. Инвесторы оценивают вероятность закрытия границ и возникновения перебоев с поставками. Случаи обнаружения инфицированных этим штаммом уже есть, в частности, в Гонконге.
Аналитики же полагают, что вероятность того, что падение рынков будет длительным и устойчивым мала. "Первой реакцией рынков была паника... но теперь люди думают, что, возможно, распродажа была преувеличена ", - полагает стратег DBS Bank в Сингапуре Чан Вэй Лян (Chang Wei Liang), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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