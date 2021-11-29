Биржи США упали 26 ноября на опасениях по поводу нового штамма из ЮАР

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы показали снижение на 2-2,5%, трейдеры склонны к уходу от риска из-за возросших опасений вокруг нового штамма коронавируса, который привлек внимание ВОЗ, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,53% - до 34899,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,23%, до 15491,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,27%, до 4594,72 пункта.

В пятницу торги завершились ранее обычного из-за короткого рабочего дня после отмечавшегося накануне Дня благодарения. На рынках наблюдалась заметная волатильность, из-за чего упали мировые фондовые площадки и котировки нефти. Так, фондовые индексы Европы снизились на 3,6-4,8%, а нефть подешевела на 10%.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Риски по новому штамму заметно повлияли в том числе на акции американских авиакомпаний, сектор сократился на 7,1%. Акции United Airlines подешевели на 9,5%, American Airlines - на 8,8%, Delta Air Lines - на 8,3%. Бумаги Boeing подешевели на 5,4%.