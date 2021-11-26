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Стоимость золота растет 26 ноября, поддерживаемая увеличением спроса на надежные активы
08:16 26.11.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром растет, поддерживаемая увеличением спроса на надежные активы в связи с усилившимися опасениями за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65%, или на 11,6 доллара, до 1795,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22%, до 23,547 доллара за унцию.
В связи с ростом заболеваемости в странах Европы, на рынке в последнее время усилились опасения по коронавирусу. Ситуация обострилась после новостей о том, что в ЮАР и Ботсване был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других. По данным ученых, он имеет большую скорость распространения и устойчивость к вакцинам. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу проведет чрезвычайное собрание.
Появление нового штамма вируса добавляет неопределенности относительно перспектив глобальной экономики и темпов ее восстановления. В связи с этим трейдеры предпочитают отказываться от рисковых активов, что увеличивает спрос на золото как на надежный актив.
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